Oud-Katholieke Kerk past Bijbeltekst aan: niet ”de Joden” maar ”Joodse leiders”

„Een van de eerste dingen die ik leerde in mijn studie theologie is dat je nooit kunt spreken over dé Joden of dé christenen”, schrijft pastoor H.A. Schoon op de website van de OKK. „De gedachte dat dé Joden schuldig zijn aan de kruisdood van Jezus Christus heeft eraan bijgedragen dat Joden eeuwenlang zijn gehaat, vervolgd en omgebracht.”

Een commissie die onderzoek doet naar het gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021 in de oud-katholieke liturgie besloot daarom enkele Bijbelteksten in het Johannesevangelie aan te passen. Zo zijn de woorden ”de Joden” in Johannes 19:38 vervangen door ”de Joodse leiders”: „Na deze gebeurtenissen vroeg Josef van Arimatéa –die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joodse leiders in het geheim– aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen.”

Er zijn argumenten voor zulke wijzigingen, aldus Schoon. „De evangelist Johannes gebruikt in de hoofdstukken over het lijden en sterven van Jezus Christus het Griekse woord ”Joden” zowel voor het Joodse volk als voor de Joodse leiders.”

De aangepaste teksten waren tijdens de oud-katholieke vieringen op Goede Vrijdag voor het eerst te horen. De OKK, ontstaan in 1723, hoopt dat „verschillende vertaalcommissies samen gaan optrekken om binnen het Nederlandse taalgebied één lijn te trekken”.