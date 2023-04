De Oud-Katholieke Kerk van Nederland viert zaterdag haar 300-jarig bestaan. In de parochiekerk van de H. Augustinus in Den Haag wordt dan herdacht dat Cornelis Steenoven in 1723 tot aartsbisschop van Utrecht werd gekozen en gewijd. Het kerkgenootschap wil nog altijd een augustijnse spiritualiteit en een nadruk op de liturgie met elkaar combineren.