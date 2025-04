Directeur veiligheidsregio wil meer ruimte defensie in Amsterdam

Met het oog op de uitbreiding van de krijgsmacht zou het volgens Van Lieshout goed zijn als de hoofdstad daarvoor meer ruimte maakt. „Ik zou het heel mooi vinden als er ergens een grotere kazerne is die de faciliteiten biedt om die extra troepen die nu paraat worden gemaakt en die ook de hoofdstad kunnen verdedigen in tijden van grote dreiging, dat die dan in de buurt gelegerd kunnen worden.”

Nu is Defensie nog gevestigd op het Marineterrein aan de oostkant van het centrum van de stad. In de Amsterdamse politiek gaan stemmen op om woningen te bouwen op het terrein. Volgens Van Lieshout kan de extra ruimte ook worden gevonden aan de rand van de stad of in het havengebied.