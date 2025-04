Vooral kleinverbruiker gas profiteert van lagere energiebelasting

Pricewise vergeleek de belastingen op stroom en gas voor 2026 met de tarieven van dit jaar. De belasting op stroom gaat met 1,24 cent per kilowattuur omlaag, terwijl die op gas stijgt met 2,5 cent per kuub. Ook stijgt het vaste bedrag dat jaarlijks van de energiebelasting afgaat met 5 euro per jaar.

Bij het landelijk gemiddelde verbruik van 2620 kilowattuur stroom en 1140 kuub gas bespaart een huishouden volgens Pricewise 9 euro per jaar, oftewel 2 procent. Een alleenstaande bewoner van een oude middelgrote rijwoning, waar relatief veel gas wordt verbruikt, bespaart volgens de prijsvergelijker amper iets. Het gaat om een jaarlijkse besparing van 1 euro, wat procentueel bijna nihil is. Wie alleen in een nieuw, klein appartement woont, bespaart door een daling van de energiebelasting met 10 euro juist 22 procent.

Hans de Kok, directeur van Pricewise, zegt dat het blijft lonen om zo min mogelijk aardgas te gebruiken en je woning goed te isoleren. Ook waarschuwt hij dat de uiteindelijke energierekening afhangt van de ontwikkeling van de gas- en elektriciteitsprijzen.