Arrestaties na aanvallen op KFC-vestigingen in Pakistan

De politie in onder meer de grote steden Islamabad, Karachi en Lahore bevestigde minstens elf incidenten waarbij KFC-vestigingen werden aangevallen door betogers met stokken en werden vernield. Een politiebron zegt dat deze week een KFC-medewerker is doodgeschoten door onbekenden. Er was op dat moment geen demonstratie.

KFC, ook wel bekend als Kentucky Fried Chicken, wordt in Pakistan gezien als symbool van de Verenigde Staten en is vaker het doelwit geweest van anti-Amerikaanse protesten en aanvallen. De VS zijn een belangrijke bondgenoot van Israël.