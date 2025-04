Neonazigroep VS roept op tot aanslagen in Oekraïne: „Nu tijd voor actie”

Dat schrijft de Britse krant The Guardian recent, die berichten en beelden verifieerde. Daaruit blijkt dat de groep ook zijn logo op de muren van Oekraïense steden, waaronder Kyiv, heeft aangebracht. De organisatie zou uiteindelijk in de nabij de Hongaarse grens gelegen bergachtige provincie Zakarpathië een blanke nationalistische enclave willen creëren.

Voorman van de extreemrechtse beweging is de in Sint-Petersburg woonachtige 52-jarige Amerikaan Rinaldo Nazzaro. Hij is ex-militair en voormalig analist van de Amerikaanse federale veiligheidsdienst FBI.

Nazzaro begint in 2018 –het jaar waarin de groep werd opgericht– onder het pseudoniem ”Norman Spear” reclame te maken voor The Base. Zo plaatst hij op sociale media beelden van de verboden Britse terreurgroep National Action en is hij op zoek naar vrijwilligers die met wapens kunnen omgaan. Om nieuwe leden te trainen, zou hij Amerikaanse ex-militairen 1200 dollar per maand hebben geboden.

Asiel

In de Verenigde Staten en de Europese Unie staat The Base op de lijst van terroristische organisaties. In gerechtelijke documenten van de FBI wordt de militie omschreven als een „racistisch gemotiveerde, gewelddadige en extremistische groep die de ondergang van de Amerikaanse regering wil versnellen, een rassenstrijd wil ontketenen en een blanke etnostaat wil vestigen”.

Niet langer alleen in de VS, blijkt uit de recente berichtgeving en gebeurtenissen. „De overblijfselen van de Oekraïense autoriteiten begrijpen hun zwakte; wij ook”, schreef de groep vorige week op Telegram. „De tijd voor actie is nu gekomen.”

„Moskou verzamelt graag dit soort nuttige idioten” Colin Clarke, directeur denktank Soufan Center

Dat The Base zich voor het eerst openlijk uitspreekt voor de bredere geopolitieke doelen van het Kremlin –waaronder het omverwerpen van de regering in Kyiv– is niet eerder gebeurd, schrijft The Guardian.

Het is volgens deskundigen een teken dat de groep waarschijnlijk betrokken is bij Russische sabotage- en propagandaoperaties in Europa. „Gezien de banden van Rusland met de leiding van de groep, waaronder het bieden van asiel aan Nazzaro, is er een grote kans dat dit een Russische inlichtingenoperatie is”, aldus Colin Clarke, directeur van de Amerikaanse denktank Soufan Center. „Moskou verzamelt graag dit soort nuttige idioten die het vervolgens kan inzetten om zijn vuile werk op te knappen.”

Synagogen

Merkwaardig is dat in ieder geval. Niemand minder dan de Russische president Vladimir Poetin beschouwt de Oekraïners immers als nazi’s en verklaart dat hij het land wil denazificeren. Dat hij daarvoor gebruikmaakt van een neonazistische militie, lijkt hem niet uit te maken.

Of The Base in zijn opzet zal slagen, is onduidelijk. Volgens cijfers van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat de organisatie uit maximaal honderd leden. Steven Rai, analist bij het Britse Institute for Strategic Dialogue, zei bovendien tegen The Guardian dat de impact „waarschijnlijk niet significant” is.

Dat betekent volgens hem niet dat er geen gevaar van de terreurgroep uitgaat. The Base is inmiddels in bijna tien landen, waaronder Canada, Australië en Nederland, actief. En met regelmaat worden sympathisanten opgepakt.

Zo arresteerde de Britse antiterrorismepolitie in februari dit jaar een 15-jarige jongen wegens het beramen van aanvallen op synagogen en vorige maand diende een rechtszaak tegen een van de aanhangers van de Nederlandse tak. De heropleving van de organisatie mag daarom niet worden ontkend, stelt Rai.