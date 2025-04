Meditatie: Engelenprediking

God zendt aan deze twijfelmoedige vrouwen twee geesten of engelen in de gedaante van jongelingen. Hun gedaante was als een bliksem en hun kleding wit als sneeuw, waardoor ook de wachters met angst werden vervuld.

De prediking van de engelen was zowel bestraffend als vertroostend en onderwijzend. De engelen zeggen: Hoe kunt u Hem op de derde dag komen zoeken, daar Hij tot u gezegd heeft: Op de derde dag zal Ik opstaan en u voorgaan naar Galilea? Hoe ongelovig bent u dat u hierheen komt. Wat zoekt u de Levende bij de doden? Hij is opgestaan.

Zo komen ook predikanten weer met hun troostwoord. Zij zeggen ook nu: Wat vreest u, waarom staat u hier zo twijfelmoedig? Waarvoor zou u vrezen? Voor de dood? Daar zijn wij van verlost, want Hij Die opgestaan is, heeft tenietgedaan die het geweld van de dood had, te weten de duivel. Zo behoeft u ook niet te vrezen voor de hel, want die heeft Hij ook overwonnen. Vrees dus niet. U zult Hem zeker nog zien, want dat heeft Hij gezegd.

Zo spreken deze engelen ook een onderwijzend woord tot de vrouwen: Kom en zie of het niet de waarheid is, wat wij tegen u zeggen. Kom, voel het, onderzoek het. Hij is er niet meer, want Hij is opgestaan.

Bernardus Smijtegelt,

predikant te Middelburg

(Reveilserie no. 542 ”Levend met Christus”, maart 2018)