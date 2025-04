Kamer wil einde ‘sluiproute’ voor arbeidsmigranten buiten de EU

Bij dit loket, dat de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) heet, krijgen de migranten een burgerservicenummer (bsn). Zij hoeven daarvoor geen adres op te geven of uit te leggen waarom ze in Nederland verblijven. Vervolgens kunnen deze migranten aan het werk. Met hun bsn kunnen ze namelijk een bankrekening openen of een bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Onder deze illegale arbeidsmigranten zijn opvallend veel Brazilianen, maar ook Georgiërs. Mensen die uit deze landen voor een kort verblijf naar de EU reizen, hebben geen visum nodig, alleen een paspoort.