Paus bezoekt volgens traditie gevangenis op Witte Donderdag

De paus ontmoette in de Regina Coeli-gevangenis in Rome zeventig gedetineerden van verschillende nationaliteiten, meldt het Vaticaan. Hij sprak elk van hen persoonlijk en bad samen met hen.

„Ik kom elk jaar graag naar gevangenissen om te doen wat Jezus deed op Witte Donderdag, de voetwassing”, zei de paus. „Dit jaar lukt me dat niet, maar ik kan en wil wel dicht bij jullie zijn. Ik bid voor jullie en voor jullie families.”

Komend weekend vinden in Vaticaanstad paasvieringen plaats, maar het is nog niet duidelijk wat de rol van Franciscus zal zijn. Traditioneel spreekt hij vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek het Urbi et Orbi uit, maar het is nog niet bekend of dat dit jaar gaat lukken.