Politie houdt verdachte aan na explosie kerk Amsterdam-Zuidoost

Dat maakte de politie donderdagmiddag bekend.

De kerk aan het Bullewijkpad in Amsterdam-Zuidoost, waar het Maranatha Community Transformation Center (MCTC) samenkomt, werd in oktober 2024 binnen enkele weken het doelwit van twee brandstichtingen en een explosie.

Na onderzoek heeft de politie op 27 maart één verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie. Hij zit sindsdien vast. Tijdens de doorzoeking van zijn woning vond de politie verschillende vuurwapens. Hij wordt daarom ook verdacht van verboden wapenbezit.

Een woordvoerder van de politie kon desgevraagd „in het belang van het onderzoek” niets zeggen over de vraag of de verdachte een bekende is van de kerkelijke gemeente en evenmin over een eventueel motief. Ook over de mogelijke betrokkenheid van de man bij de eerdere brandstichting in de kerk kan de politie niets zeggen.

Naar aanleiding van de huiszoeking bij de verdachte hield de politie ook een 21-jarige man aan voor verboden wapenbezit. Hij wordt niet verdacht van betrokkenheid bij de explosie in de kerk.

Een woordvoerder van het MTCT, een migrantengemeente, zei desgevraagd door de politie te zijn geïnformeerd over de aanhouding van een verdachte, maar nog niet over meer informatie te beschikken. De predikant van de gemeente, ds. Moses Alagbe, zei in oktober „werkelijk geen idee te hebben” wie de dader zou of de daders zouden kunnen zijn.