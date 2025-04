Advocaat Ali B: OM heeft moedwillig kwaadaardig frame neergezet

Ali B’s advocaat Bart Swier vindt dat het Openbaar Ministerie een „moedwillig en kwaadaardig frame heeft neergezet” dat Ali en zijn vrouw Breghje Kommers een vrouw die aangifte wilde doen „kapot wilden maken”. Dat stelde de raadsman donderdagochtend in het gerechtshof in Amsterdam. Hij wil daarom Kommers laten getuigen in de zaak.