XR maakt opwachting bij aandeelhoudersvergadering ForFarmers

Eerder maakten leden van XR al hun opwachting bij de aandeelhoudersvergaderingen van onder meer supermarktconcern Ahold Delhaize en olie- en gasconcern Shell. XR trekt in deze actie samen op met Scientist Rebellion. Om bij de aandeelhoudersvergadering aanwezig te zijn, hebben enkele activisten aandelen gekocht. Zij zullen ForFarmers tijdens de vergadering onder meer vragen hoe het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen.

Een woordvoerster van de beweging zegt dat XR vorig jaar is begonnen met actievoeren bij ForFarmers. „We hebben toen eisen overhandigd, maar daar kregen wij geen goed antwoord op. We moesten maar wachten op het jaarverslag”, legt de zegsvrouw uit. „De uitwerking van duurzaamheidsdoelen die daarin stonden vonden wij echter onvoldoende, we zagen weinig ambitie. Het stellen van vragen tijdens de aandeelhoudersvergadering is daarom de volgende stap.”

Buiten de vergaderlocatie in Laren zullen ongeveer twintig activisten staan met spandoeken en borden. Binnen niet, aldus de woordvoerster. „We willen niet de hele boel verstoren, maar een statement maken.”