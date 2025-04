GBS presenteert nieuwe lesmethode ”Bijbelse Woordenschat voor kinderen”

De GBS ontwikkelde de methode, een doos met 332 woordkaarten en een boek met uitlegkaarten, vanwege de vraag naar eenvoudig lesmateriaal vanuit KOC, adviesorganisatie voor onderwijs en opvoeding, de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) en de Zondagsschoolverenigingen Gereformeerde Gemeenten (BVZGG).

De opbergdoos is gericht op kinderen van zes tot twaalf jaar. Op elke kaart staat een moeilijk woord uit de Bijbel en de psalmberijming van 1773 dat met behulp van plaatjes, synoniemen en alledaagse voorbeelden begrijpelijk is gemaakt voor kinderen.

Enkele jaren geleden lanceerde de GBS in samenwerking met KOC de lesmethode bijbelsewoordenschat.nl. „Bijbelsewoordenschat.nl was alleen digitaal beschikbaar”, zegt Gert Geerts, woordvoerder van de GBS. „Als we de methode ook in druk beschikbaar zouden stellen, zou die voor meer mensen toegankelijk worden dan alleen onderwijzers op de basisschool. Vandaar de vraag om de lesmethode in deze vorm uit te geven.”

Volgens Geerts zijn de kaarten „een mooie manier om verbinding te maken” tussen scholen, gezinnen, jeugdverenigingen en de kerk. „Daarbij is het vanwege de voortdurende verandering van onze taal en de toenemende secularisatie onze opdracht om van jongs af aan Bijbelse woorden in te scherpen.”

Gert Geerts: „Het zou mooi zijn als het gebruik van de kaarten de samenwerking tussen zondagschool, kerk en gezin bevordert.” beeld Cees van der Wal

„Met deze methode willen we kinderen helpen moeilijke woorden te begrijpen” Gert Geerts, woordvoerder GBS

„De reformatorische gezindte gebruikt haar eigen karakteristieke woorden, zoals ”welbehagen” en ”gunstgenoten””, vertelt Geerts. „Kinderen begrijpen dit soort woorden niet, maar zij komen ze wel vaak tegen tijdens een preek, het Bijbellezen of het leren van een psalmvers. Met deze methode willen we hen helpen de woorden te begrijpen.”

De GBS volgt met de opbergbox de woordenschatdidactiek van Verhallen en Verhallen. „Dit is in het onderwijs een veelgebruikte manier voor het aanleren van woorden.” Door middel van drie stappen –kennismaken, betekenis geven en herhalen– blijft een woord volgens Geerts beter hangen bij de kinderen.

In het bijgeleverde boek zit ook een handleiding met achtergrondinformatie. Achter in de handleiding staat een woordenlijst met een verwijzing naar de woorden op de uitlegkaarten. „Dit om het opzoeken van deze woorden te vergemakkelijken”, aldus Geerts.

Ds. B.J. van Boven, predikant van de gereformeerde gemeente in De Valk-Wekerom en bestuurslid van de GBS, overhandigde de eerste boxen aan Anieta van Vulpen, managementassistente bij de Reformatorische Oudervereniging (ROV), Gerrieke van Belzen-Verrips, secretaris van de BVZGG, Heidi den Ouden, onderwijsadviseur bij KOC en Anja de Bonte-van der Sluijs, jeugdwerkadviseur bij de JBGG.