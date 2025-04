Japan krijgt geen tariefverlichting in onderhandelingen met VS

De gesprekken tussen Ryosei Akazawa en president Donald Trump en andere hoge Amerikaanse functionarissen werden nauwlettend gevolgd als graadmeter voor de onderhandelingen in Washington met andere landen die onlangs met Amerikaanse tarieven te maken hebben gekregen. Volgens Ishiba waren de gesprekken „openhartig en constructief”.

„Natuurlijk zullen de gesprekken in de toekomst niet gemakkelijk zijn, maar president Trump heeft gezegd de onderhandelingen met Japan de hoogste prioriteit te geven”, zei Ishiba in Tokio. „We erkennen dat deze gespreksronde een basis heeft gelegd voor de volgende stappen en we waarderen dat.”

Japan is onderworpen aan dezelfde basistarieven van 10 procent die Trump aan de meeste landen heeft opgelegd, evenals pijnlijke, hogere heffingen op auto’s, staal en aluminium. Een op de tien banen in de op drie na grootste economie ter wereld is gekoppeld aan de auto-industrie.