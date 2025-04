Nvidia trekt techsector omlaag op negatief Wall Street

De Amerikaanse techsector stond woensdag bij de opening van de aandelenbeurzen in New York onder druk door nieuwe Amerikaanse beperkingen voor AI-chipbedrijf Nvidia bij de export naar China. Nvidia waarschuwde dat dit het bedrijf miljarden kost. Het concern moet hierdoor ongeveer 5,5 miljard dollar afboeken in het huidige kwartaal, vanwege voorraden en verplichtingen met betrekking tot chips.