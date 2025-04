Kremlin wil nog niets zeggen over einde gedeeltelijk bestand

„We houden jullie op de hoogte. Ik ben nog niet in staat om te vertellen welke beslissing er is genomen”, zei een woordvoerder in reactie op vragen over het precieze tijdstip waarop Poetins bevel zou aflopen. Dat werd woensdag dertig dagen geleden gegeven.

Poetin deed de toezegging in gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Oekraïne stemde later ook in, eveneens na overleg met de Verenigde Staten. Er werd geen formele overeenkomst gesloten en er zijn tegenstrijdige reacties over wanneer het bestand van kracht werd.

De strijdende partijen hebben elkaar de afgelopen weken herhaaldelijk beschuldigd van aanvallen op energie-infrastructuur.