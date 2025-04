Hooggerechtshof VK: Term ”Vrouw” in wetstekst refereert aan biologisch geslacht

Wanneer de Britse antidiscriminatiewet, de Equality Act 2010 de term ”vrouw” gebruikt, wordt daarmee dus iemand bedoeld die als vrouw geboren is, aldus de rechtbank. De beslissing van de rechtbank was unaniem, schrijft Sky News.

De uitspraak die 88 pagina’s lang is, maakt duidelijk dat „de definitie van geslacht in de Equality Act 2010 duidelijk maakt dat het concept van gender binair is, een persoon is ofwel een vrouw ofwel een man.”

Hoewel de wetstekst het woord ”biologisch” niet bevat, verwijst de doorsnee betekenis van deze woorden naar de biologische kenmerken die een individu man of vrouw maken, aldus de rechters.

Succes

Tegelijkertijd waarschuwt rechter Lord Hodge dat de uitspraak niet moet worden gezien als een overwinning ten koste van anderen voor bepaalde groeperingen in de samenleving. Hodge geeft aan dat de Equality Act 2010 ook transgenders beschermt tegen discriminatie.

Met deze uitspraak beslecht de rechter een lange juridische strijd tussen de Schotse overheid en een groep vrouwenactivisten. In 2018 besloten de Schotse autoriteiten dat meer vrouwen een publieke bestuursfunctie zouden moeten bekleden. De daaropvolgende Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act 2018 omvatte ook transgendervrouwen. De activistische groep For Women Scotland (FWS) vocht dit besluit aan. Met succes, blijkt nu.

„Vandaag hebben de rechters gezegd wat wij allang geloofden”, aldus Susan Smith, een van de oprichters van FWS. „Geslacht is echt en vrouwen kunnen er nu van op aan dat services en ruimtes voor vrouwen echt voor vrouwen zijn”, zei ze volgens de BBC.

Hoewel de rechter de transgendergemeenschap gerust probeerde te stellen, is deze niet tevreden. „Deze uitspraak is wederom een aanval op de rechten van transmensen om hun leven in vrede te leven”, zegt de Schotse activist Ellie Gomersall tegen Sky News.