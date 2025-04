Verdachte Limburgse agenten waren niet fout, meent advocaat

De drie mannen (36, 47 en 52) en een vrouw (48) ontkennen dat zij iets verkeerd hebben gedaan. Als verklaring voor hun handelen verwezen zij meermaals naar „contextgedreven werken”, een methode om bureaucratie tegen te gaan waarbij zaken minimaal op papier werden vastgelegd zodat meer tijd overbleef om „boeven te vangen”.

De werkwijze werd in 2011 als proef ingevoerd bij het politieteam van Horst/Peel en Maas waar de vier werkten. Volgens het OM is de proef uit de hand gelopen en is het nooit een vrijbrief geweest om de regels te overtreden. De verdediging vroeg zich af of iemand wel strafbaar is als „hij of zij deed wat hem of haar aangeleerd en gevraagd was”.

Verder wees een van de advocaten erop dat de vier niet hebben gehandeld uit eigen gewin. „Hoogstens zou gesteld kunnen worden dat cliënten zijn uitgegaan van een te ruime taakopvatting.”

De vermeende misstanden kwamen in 2019 aan het licht. Vervolgens zijn meer dan 1300 zaken opnieuw bekeken, in tien gevallen bleken ze niet volgens de regels te zijn verlopen. Deze zaken zijn geseponeerd, de dagvaarding is ingetrokken, de rechtsgang stilgelegd of een straf werd niet uitgevoerd. De vier verdachten werken niet meer bij de politie. Een vijfde agent is niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs.