Mannes Hofsink stadsorganist van Meppel

In de ogen van de gemeente draagt een stadsorganist bij aan de culturele infrastructuur van de gemeente. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan lokaal cultureel erfgoed. Hofsink (1981) woont in de Drentse plaats en is er sinds 2011 stadsbeiaardier. Iedere donderdagmorgen geeft hij er een marktconcert. Het stadsorganistschap is een nieuwe functie in Meppel. De benoeming geldt voor drie jaar, waarna verlenging mogelijk is.

In 2019 werd Hofsink benoemd tot cantor-organist van de Nieuwe Kerk in Groningen. Daarvoor was hij zestien jaar werkzaam in Meppel, waar hij als cantor-organist verbonden was aan de Grote of Mariakerk. Ook is Hofsink stadsbeiaardier van Meppel. Verder is hij dirigent van de koorvereniging Wijker Kunst en het Meppeler Mannenkoor. Ook heeft hij een concert- en lespraktijk.

Hofsink studeerde orgel eerste fase en kerkmuziek bij Gijs van Schoonhoven aan de Saxion Hogeschool te Enschede, afdeling conservatorium. Orgel tweede fase studeerde hij aan de Messiaen Academie bij Cor Ardesch en eveneens bij Gijs van Schoonhoven. Daarnaast studeerde hij koordirectie aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen bij Louis Buskens en beiaard aan het Carillon Instituut Nederland bij Boudewijn Zwart. Geruime tijd coachte organist Toon Hagen hem op het gebied van improvisatie en interpretatie.