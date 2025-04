Coalitiepartijen onderhandelen hele nacht over Voorjaarsnota

De partijen waren woensdagochtend al meer dan 24 uur aaneengesloten aan het onderhandelen op het ministerie van Financiën. Alleen tijdens de stemmingen, dinsdagmiddag, is het overleg kortdurend gestaakt.

PVV, VVD, NSC en BBB praten al meer dan een week met elkaar over de Voorjaarsnota. Er ligt een breed scala aan begrotingsvraagstukken op tafel. Ook zijn er vanuit de regeringspartijen uiteenlopende wensen om iets aan de koopkracht te doen. De partijen hebben bovendien verschillende opvattingen over de beschikbare financiële ruimte.

Premier Schoof sloot zich dinsdagavond, kort voor middernacht, ook bij het gezelschap aan. Hij liet zich eerder op de avond verontschuldigen vanwege het staatsbanket met de sultan van Oman.

Het is nog onduidelijk of en wanneer de regeringspartijen overeenstemming weten te bereiken. Maandagavond lieten BBB-Kamerlid Vermeer en NSC-duofractievoorzitter Van Vroonhoven doorschemeren dat er uiterlijk dinsdag een akkoord gesloten moest worden. Dat is niet gelukt.

Vanwege Goede Vrijdag vindt de ministerraad deze week op donderdag plaats. Als de partijen de onderhandelingen deze week willen afsluiten, moeten ze het woensdag onderling eens worden.

Zodra er een akkoord ligt, gaat het Centraal Planbureau (CPB) de resultaten doorrekenen. Ook de Raad van State wordt om advies gevraagd. Uiterlijk 1 mei wil de Europese Commissie de jongste vooruitzichten voor de Nederlandse begroting voor volgend jaar ontvangen.

Volgens parlementair historicus Bert van den Braak is dit voorjaarsnotaoverleg het langste onafgebroken overleg.