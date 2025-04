Koning benadrukt samenwerking met Oman in speech bij staatsbanket

Bij aanvang van de toespraak zei de koning verheugd te zijn om voor het eerst een staatshoofd van Oman te mogen ontvangen voor een staatsbezoek. Hij benoemde ook de „warme, persoonlijke band” die er is met sultan Haitham bin Tarik en zijn familie.

De koning ging daarna verder in op de zakelijke banden tussen Nederland en Oman. Hij zei er „trots” op te zijn dat Nederland een rol kan spelen bij de toekomstplannen van Oman, vastgelegd in Oman Vision 2040. Ook ziet hij kansen voor Nederland in de transitie naar groene energie. „Wat zou het fantastisch zijn als in de toekomst schone energie in de vorm van groene waterstof vanuit Oman via Nederland naar Europa zou stromen.”

Bij het staatsbanket was ook prinses Amalia aanwezig. Tijdens haar derde staatsbanket kreeg de prinses van de sultan een lintje van de eerste klasse in de Orde van de Renaissance, de op twee na hoogste orde van Oman. Het is traditie dat bij staatsbezoeken onderscheidingen worden uitgewisseld.

Het koningspaar heette de sultan dinsdagochtend officieel welkom op de Dam. De sultan legde een krans bij het monument op de Dam en woonde in het paleis een receptie bij. In de middag ontmoetten de koning en de sultan bedrijven die geïnteresseerd zijn in zakendoen in Oman.