Drie christelijke kinderen in Pakistan overleden na eten vergiftigd snoepje; vijf nog in het ziekenhuis

De acht kinderen, in de leeftijd van 7 tot 10 jaar, werden maandag plotseling ziek nadat een onbekende hun op straat een snoepje had gegeven, melden lokale bronnen. „Hoewel zij meteen naar het ziekenhuis werden gebracht, overleden drie van hen”, liet Watson Gill, woordvoerder van de christelijke Pakistaanse gemeenschap in Nederland, dinsdag weten. „De andere vijf worden intensief behandeld; artsen vechten voor hun leven.” Gill spreekt van „een hartverscheurende tragedie”, die onder Pakistaanse christenen wereldwijd tot grote verontwaardiging heeft geleid.

Volgens een verklaring van het districtsziekenhuis in Hafizabad kwamen twee kinderen maandagavond dood in het ziekenhuis aan, het andere kind overleed al snel na aankomst. Het betrof Danish (10), Samson (8) en David Shehzad (7). De andere vijf kinderen werden nog dezelfde avond overgebracht naar het kinderziekenhuis in Lahore. Het gaat om Aatishna (10), Harry (8), Kailash (10), Shehroz (7) en Shalom (10). Ze woonden allemaal in dezelfde buurt in Qila Sahib Singh, Hafizabad.

Moordaanslag

Een van de kinderen die de vergiftiging overleefden, Shahbaz Masih, heeft tegenover de politie verklaard dat een onbekende man hun de snoepjes had gegeven. Op basis van zijn verklaring beschouwen de autoriteiten de zaak als een moordaanslag. Tot dusver zijn echter geen arrestaties verricht.

De politie in de Pakistaanse provincie Punjab heeft aangegeven dat ze de kwestie tot op de bodem wil uitzoeken. „We verzamelen bewijsmateriaal en bekijken camerabeelden uit de omgeving. We zullen alles in het werk stellen om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen”, citeert Watson Gill een senior politieofficier.

„Dit was niet alleen een misdaad tegen onschuldige kinderen; het was een aanval op de humaniteit” Imran Gill, christelijke Pakistaanse voorganger

Inmiddels heeft de provinciale minister voor Minderheidszaken, Ramesh Singh Arora, de vijf kinderen in het kinderziekenhuis in Lahore bezocht, aldus nieuwsdienst APP. Volgens APP liet de minister zich persoonlijk op de hoogte stellen van hun situatie en droeg hij de directie van het ziekenhuis op de kinderen de best mogelijke medische verzorging te geven. Het ziekenhuis gaf daarop aan dat de situatie van de kinderen al wat verbetert.

Of de dader of daders bewust christelijke kinderen heeft of hebben vergiftigd, is nog niet opgehelderd. Volgens lokale bronnen vrezen veel christenen echter dat het hier niet om zomaar een incident gaat, maar om een doelbewuste aanval op de toch al zo kwetsbare christelijke minderheid in Pakistan. Zij wijzen er ook op dat de tragedie plaatsvond in de Stille Week – die nu is veranderd in een week van grote zorg en verdriet.

Discriminatie

„Dit was niet alleen maar een misdaad tegen onschuldige kinderen; het was een aanval op de humaniteit”, stelt de christelijke Pakistaanse voorganger Imran Gill in een verklaring. „We roepen de autoriteiten op de daders onmiddellijk te arresteren en te straffen overeenkomstig de geldende wetten.”

Christenen maken in Pakistan een klein percentage uit van de bevolking. Regelmatig krijgen zij te maken met discriminatie, doelbewust geweld en sociale uitsluiting.