Geweld tegen christenen in Pakistan „dramatisch toegenomen”

Christenen worden onder meer het slachtoffer van ontvoering, seksueel geweld en moord, zo blijkt uit een nieuw rapport van Human Rights Focus Pakistan (HRFP) en de hulporganisatie International Christian Concern (ICC).

De Pakistaanse blasfemiewetten blijven „een knuppel in de handen van extremisten, die gebruikt worden om aanvallen door bendes en gerechtelijke dwalingen te rechtvaardigen, terwijl de autoriteiten een oogje dichtknijpen”, berichtte ICC eind vorige week.

„Dit is een land waar christelijke meisjes bij hun familie worden weggehaald, onder dwang worden bekeerd en uitgehuwelijkt aan hun misbruikers, waar een valse beschuldiging van godslastering een lynchpartij kan ontketenen en waar gerechtigheid een voorrecht is dat is voorbehouden aan de moslimmeerderheid”, zei ICC-voorzitter Jeff King.

Op dit moment zouden ten minste twintig christenen in Pakistaanse gevangenissen zitten op beschuldiging van godslastering. Samen moeten ze, aldus ICC, meer dan 134 jaar straf uitzitten „voor misdaden die ze niet hebben begaan”.

„De wereld moet wakker worden voor deze crisis en Islamabad ter verantwoording roepen” Jeff King, International Christian Concern

Falen

ICC veroordeelt de toename van geweld die „het diepgewortelde falen” van Pakistan laat zien „om zijn meest kwetsbare burgers te beschermen”. King: „De wereld moet wakker worden voor deze crisis en Islamabad ter verantwoording roepen voor zijn schandelijke staat van dienst.”

De hulporganisatie roept de internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten en de Verenigde Naties, op om Pakistan onder druk te zetten om „de blasfemiewetten in te trekken, de religieuze minderheden te beschermen en de daders van deze gruwelijke daden te vervolgen”.