Chipmaker Nvidia boekt miljarden af om exportbeperkingen VS

De regering van president Donald Trump heeft eerder deze maand besloten dat Nvidia exportvergunningen moet aanvragen voor zijn H20-chips die naar China gaan. Dit betekent dat de VS die verkoop volledig kunnen tegenhouden.

Nvidia is ’s werelds belangrijkste ontwikkelaar van chips voor toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). De afgelopen jaren beperkten de VS de export van de geavanceerdste AI-chips van Nvidia naar China. De H20 was juist ontwikkeld als model dat ondanks alle exportrestricties wel aan het Aziatische land kon worden verkocht.