Adviseur defensieminister VS met verlof na verdenking van lekken

Dan Caldwell is op administratief verlof gestuurd vanwege „een ongeoorloofde onthulling”, aldus de functionaris, die eraan toevoegde dat het onderzoek naar de kwestie nog loopt.

De regering van president Donald Trump is overgegaan tot een agressieve aanpak van lekken, een initiatief dat Hegseth enthousiast heeft ontvangen.

Caldwell had in Washington de aandacht getrokken met kritische uitspraken over de oorlog in Irak, waaraan de VS volgens hem nooit hadden moeten beginnen. Ook is hij sceptisch over de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne en pleit hij voor een Amerikaanse terugtrekking uit Europa.