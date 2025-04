Nieuw festival voor jeugdkoorzang in Ede

Jonge zangers tussen 10 en 18 jaar krijgen tijdens het ECHO Festival de kans om hun stem en expressie verder te ontwikkelen. In de hoop dat ze tegelijkertijd genieten van het samen zingen en nieuwe muzikale mogelijkheden ontdekken. Ook professionals komen aan hun trekken tijdens het festival via workshops over koorregie, stemvorming en ondernemerschap. Daarnaast krijgen muziekdocenten, dirigenten en artistiek leiders in de jeugdkoorsector de kans om ervaringen uit te wisselen.

Niet alleen leden van een kinderkoor, wijkkoor of een schoolkoor zijn welkom in Ede. Ook jongeren die zelf graag zingen kunnen naar de Gelderse plaats afreizen.

Het ECHO festival is een initiatief van Koornetwerk Nederland en Vocalink.

Meer informatie:echofestival.nl