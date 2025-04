Meisjes op reformatorische school in Amersfoort mogen voortaan broek dragen, HSV toegestaan

Ook moeders van leerlingen mogen voortaan in broek meedoen aan activiteiten op de basisschool. De Johannes Calvijnschool heeft de ruimere kledingregels eind vorige week in een brief bekendgemaakt aan de ouders. Voorafgaand aan die beslissing ging de school vorig jaar met ouders en personeel in gesprek.

Voor vrouwelijk schoolpersoneel blijft het dragen van een rok verplicht. „Leerlingen en hun ouders krijgen meer keuzevrijheid, maar we willen wel dat kleding gepast en eerbaar is. We vinden het onderscheid tussen man en vrouw belangrijk”, zegt schooldirecteur Erna Molenaar dinsdag desgevraagd.

Ook op het gebied van Bijbelgebruik verruimt de Johannes Calvijnschool de regels. Naast de Statenvertaling (SV) krijgt ook de Herziene Statenvertaling (HSV) een plaats op de Amersfoortse basisschool. „Als kinderen thuis in de HSV lezen, mogen ze dat bij ons op school voortaan ook.” Wel blijft de Statenvertaling „leidend”.

Drempels

De versoepelingen zijn doorgevoerd om de honderd leerlingen tellende Johannes Calvijnschool „te behouden voor de toekomst”, licht Molenaar het besluit toe. „We gunnen een bredere populatie van kinderen en ouders christelijk onderwijs op reformatorische grondslag.”

„We gunnen een bredere populatie van kinderen en ouders christelijk onderwijs op reformatorische grondslag” Erna Molenaar, directeur Johannes Calvijnschool in Amersfoort

Met de verruiming van de regels wil de Johannes Calvijnschool „drempels” voor christelijke ouders wegnemen, zegt Molenaar. De school richt zich bijvoorbeeld ook op christenen in migrantenkerken en buiten reformatorische kring. „Al jaren kennen we een grote diversiteit aan ouders. Christelijke ouders die achter onze identiteit staan, zijn bij ons van harte welkom. Wij noemen onszelf een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. De kern is het werk van Jezus Christus.”

Iedere ouder die zijn kind wil aanmelden, komt op gesprek. „We willen weten of gezin, kerk en school op elkaar aansluiten.” Of in de toekomst ook kinderen van niet-christelijke ouders welkom zijn? „Ons toelatingsbeleid verandert niet”, reageert Molenaar. „Elke christelijke ouder wordt gevraagd de identiteit van de school te onderschrijven of te respecteren. Sommige ouders hebben bijvoorbeeld een ander visie op de doop, maar respecteren hoe onze school zich uitlaat over de doop.”

Het nieuwe beleid houdt verband met het feit dat de school al enkele jaren alle zeilen moet bijzetten om het leerlingaantal op peil te houden. „De huizenprijzen in Amersfoort liggen hoog. Het is voor jonge, christelijke gezinnen moeilijk om een woning te bemachtigen.”

Vorig jaar april lanceerde de Johannes Calvijnschool samen met enkele kerken en scholen uit de achterban een commissie die ervoor zou moeten zorgen dat christelijke ouders makkelijker aan een huis in Amersfoort komen. Het idee is dat christenen elkaar tippen als er in de keistad een huis vrijkomt.

Zondag

Bestaat het risico dat de identiteit van de school met invoering van de versoepelde voorschriften verwatert? „Ons personeelsbeleid blijft precies hetzelfde. Het personeel geeft de identiteit van de school vorm. Elke leerkracht komt uit een reformatorische kerk, staat voor de reformatorische boodschap en dient dicht bij de Bijbel te leven.”

Kan het profiel van de school veranderen als wellicht steeds meer kinderen uit niet-reformatorische kring de school bevolken? „Onze school kent al jaren kinderen uit de bredere christelijke kring. Het ene kind vult bijvoorbeeld de zondag anders in dan het andere kind. Dat betekent dat onze leerlingen al jong leren omgaan met verschillen. Zoals ze dat ook leren op de sportclub of in hun straat.”

Met de nieuwe regels kiest de Johannes Calvijnschool een vergelijkbare koers als bijvoorbeeld de reformatorische basisschool De Bron in Leiderdorp. In de achterliggende jaren voerden volgens Molenaar meerdere reformatorische basisscholen soortgelijke versoepelingen in. De Johannes Calvijnschool in Amersfoort is een van de elf reformatorische basisscholen van de scholenkoepel Educatis.