Oproep voorgangers tot „barmhartig asielbeleid” aangeboden aan Tweede Kamer

„Het ”strengste asielbeleid ooit” is niet anders dan het willen ontlopen van onze verantwoordelijkheid voor wat in de wereld gebeurt. Ik wil leven voor meer. Ik wil leven voor waarden. Ik wil leven voor de gerechtigheid en barmhartigheid”, zei de Zwolse jurist mr. Jan de Beer dinsdagmiddag bij de overhandiging van de oproep aan leden van de vaste Kamercommissie voor asiel en migratie.

De Beer vertelde hoe zijn gezin ruim vijf jaar geleden een vluchteling in huis opnam, die in 2015 als alleenstaande minderjarige naar Nederland was gekomen en tijdens de vlucht zijn familie was kwijtgeraakt. „Na zeven procedures kreeg hij in 2022 een asielstatus, als politiek vluchteling. Hij studeert en werkt als tandtechnicus en zijn droom is om tandarts te worden. Door ons gezin staat hij waar hij staat. Het is door hem, mijn zoon, dat ik híér nu sta.”

„Het is door hem, mijn zoon, dat ik hier nu sta” Jan de Beer, initiatiefnemer oproep tegen „strengste asielbeleid ooit”

Toen het kabinet-Schoof in september 2024 het „strengste asielbeleid ooit” aankondigde, kwam De Beer in actie. In zijn oproep tegen het aangekondigde asielbeleid verwees hij onder meer naar de jaren dertig van de vorige eeuw, toen Joodse vluchtelingen vanuit Nederland werden teruggestuurd naar nazi-Duitsland.

„Dat is niet omdat ik een vergelijking wil maken met de Holocaust; die is onvergelijkbaar”, zei De Beer dinsdag. „Maar wel vergelijk ik het beleid van de Nederlandse regering van voor de oorlog met dat van de Nederlandse regering nu. Of beter gezegd, de Nederlandse regering doet dat zélf door uit te spreken dat zij strenger wil zijn dan toen.”

De jurist vraagt om terug te gaan naar „de waarden van de joods-christelijke traditie, de humanistische traditie en zo veel tradities meer: gerechtigheid en barmhartigheid. Het is mijn gebed dat dit is waar u zich ook voor wilt inzetten en dat u zich wilt laten inspireren door deze oproep”, hield De Beer de Tweede Kamerleden voor.

Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het aanbieden van de oproep aan de volksvertegenwoordigers laat zien „dat een mooier en beter Nederland kan, als we willen. Een gastvrij Nederland dat denkt in mogelijkheden en kansen.”

Predikanten

De oproep tegen het huidige asielbeleid werd ondertekend door ruim 1100 „religieuze leiders”, hoofdzakelijk uit christelijke kring. Onder hen zijn veel predikanten uit de Protestantse Kerk in Nederland, de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook enkele imams en rabbijnen ondertekenden de oproep.

Namens de ondertekenaars waren onder anderen ds. E.J. Wessels-Schuurman, predikant van de Ngk in Den Haag, en Leo Mesman, gepensioneerd rooms-katholiek pastoraal werker uit Hoofddorp, aanwezig bij de overhandiging van de oproep in de Tweede Kamer.