Raymond Warnaar stopt als directeur NET Foundation, en andere personalia

Benoemd

Prof. dr. F.A. van Lieburg (PThU)

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft prof. dr. Fred van Lieburg benoemd tot gasthoogleraar. Hij gaat aandacht geven aan de geschiedenis van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en haar historische voorgangers. Van Lieburg gaf vrijdag tijdens de generale synode van de PKN een toelichting op de notitie ”Verbonden verleden: revitalisering van de archiefzorg binnen de Protestantse Kerk in Nederland”.

Prof. dr. F.A. van Lieburg. beeld Van Lieburg

Van Lieburg is hoogleraar religiegeschiedenis bij de faculteit der sociale en geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij onder meer directeur van het HDC Centre for Religious History aan deze universiteit en voorzitter van de Stichting Kerkelijk Informatiebeheer.

De aanstelling is voor Van Lieburg „een verankering van allerlei activiteiten die ik als hoogleraar aan de VU al doe”, zegt hij. Samen met prof. dr. Aza Goudriaan (PThU) bereidt hij een grote herdenking voor van de Utrechtse theoloog Gisbertus Voetius (1589-1676) in 2026.

Ds. G.M. van Meijeren en prop. M.D.J. van Spronsen

Het Cornelis Graafland Centrum (CGC) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) hebben ds. G.M. van Meijeren en prop. M.D.J. van Spronsen aangesteld als promovendi voor het onderzoeksproject ”Preken als bron”.

Het CGC is het theologisch wetenschappelijk instituut van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het is gevestigd aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

Ds. Van Meijeren, predikant van de hervormde wijkgemeente Pniël te Zeist, zal onderzoek doen naar de prediking van Alfred de Quervain (1896-1968) en zijn houding ten opzichte van het nazisme.

Prop. Van Spronsen rondt deze zomer zijn predikantsmaster aan de Protestantse Theologische Universiteit af. Zijn onderzoek zal zich richten op de eis en de belofte in de prediking tijdens diensten waarin de Heilige Doop wordt bediend.

Beiden zullen voor een dag in de week gedurende vier jaar worden vrijgesteld voor onderzoek. De promotor is prof. dr. M.J. Kater. Eerder stelde het CGC (in samenwerking met de VU) ds. H.B. van der Knijff uit Wilsum aan bij het project ”Preken als bron”.

Afscheid

Raymond Warnaar (NET Foundation)

Raymond Warnaar. beeld RD, Anton Dommerholt

Raymond Warnaar stopt per 1 oktober als algemeen directeur van NET Foundation, een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor Bijbelgetrouw onderwijs voor voorgangers over de hele wereld. Warnaar blijft parttime aan de organisatie verbonden en wil zich gaan richten op nieuwe missionaire initiatieven.

Warnaar (1968) stond aan het roer van NET Foundation sinds de oprichting in 2006. De organisatie is inmiddels actief in meer dan 25 landen.

Van 1997 tot 2006 werkte Warnaar voor Zending Gereformeerde Gemeenten in Ecuador.

Overleden

Prof. P. Stuhlmacher (EKD)

Op 5 april is de internationaal bekende prof. dr. Peter Stuhlmacher, emeritus hoogleraar theologie aan de universiteit van Tübingen, overleden. Dat meldt de Duitse protestantse nieuwsdienst Idea.

Stuhlmacher, in 1932 geboren in Leipzig, was van 1972 tot 2000 verbonden aan de evangelisch-theologische faculteit van deze universiteit. Daarvoor was hij vier jaar werkzaam in Erlangen. Bekendheid kreeg hij door zijn onderzoek naar de apostel Paulus en de Bijbelse theologie van het Nieuwe Testament.

Prof. Stuhlmacher was in 2015 een van de ondertekenaars van de ”Salzburger verklaring” van de Internationale Conferentie van Belijdende Gemeenschappen (IKBG), waarin deze zich keerden tegen het propageren van abortus als mensenrecht, tegen de legalisering van actieve stervenshulp en tegen het homohuwelijk. Een jaar later kritiseerde hij het feit dat de synode van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) zending onder Joden afwees.

Stuhlmacher was sinds 2012 weduwnaar. Hij heeft vijf volwassen kinderen.