Ds. W. Roos (HHK) overleden, en andere personalia

Overleden

Ds. W. Roos (HHK)

Op 9 april is ds. W. Roos, emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), overleden. Willem Roos werd geboren op 24 februari 1943 in Utrecht. Hij studeerde theologie in Kampen en in Groningen. Roos was aanvankelijk pastoraal verzorger van de evangelisatie Bidt en Werkt in Leek. Hij werd in 1978 Nederlands hervormd predikant in Veen. Daarna stond hij in Harskamp (1983), Leerbroek (1989) en Doornspijk (1994). In 2004 ging hij niet mee met de PKN-fusie en werd hij predikant van de hersteld hervormde gemeente in Doornspijk. Ds. Roos ging in 2008 met emeritaat. Daarna was hij van 2014 tot 2017 nog verbonden aan de vrije hervormde gemeente Driedorp. Hij was redacteur van het blad Het Gekrookte Riet.

Ds. T. de Boer (NGK)

Op 6 april is ds. T. de Boer, emeritus predikant binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK), overleden. Tjeerd de Boer werd geboren op 20 maart 1954 in Enschede. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1978 vrijgemaakt gereformeerd zendingspredikant in Zuid-Afrika (in dienst van de kerk van Drachten-zuid/oost). Daarna stond hij in Meppel (1992), Amersfoort-Centrum (2000) en Amersfoort-Zuid (2003). In 2008 vertrok hij opnieuw naar Zuid-Afrika, nu als predikant voor de Vrye Gereformeerde Kerk van Pretoria-Maranatha, voor de zending in Soshanguve en Mamelodi. In 2013 werd hij predikant in Bergen op Zoom. Ds. De Boer ging in 2017 om gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat.

Ds. J.E. Leentfaar (PKN)

Op 23 maart is ds. J.E. Leentfaar-van der Brug, emeritus predikante binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Johanna Elisabeth van der Brug werd geboren op 20 september 1943 in Voorburg. Van 1984-1989 was ze hervormd predikante in Oudenbosch. Van 1992 tot haar emeritaat in 2003 stond ze in Breskens.

Ds. A. de Vos (PKN)

Op 29 maart is ds. A. de Vos, emeritus predikant binnen de PKN, overleden. Antoon de Vos werd geboren op 21 juli 1929. Hij werd in 1962 hervormd predikant in Berkenwoude. Daarna stond hij in Naaldwijk (1981). Ds. De Vos ging in 1995 met emeritaat. In 2008 promoveerde hij op ”Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas 1879-1943”. Hij was docent wijsbegeerte aan het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat te Bilthoven en secretaris van de Werkgroep voor Moderne Theologie.