Taiwans meest geoogste product

Midden in Taiwan ligt het Europees aandoende bergmeer Sun-Moon-Lake. De zon die in het helblauwe water schijnt, de groen beboste bergen eromheen en hier en daar een rij met hotels om de vele toeristen te herbergen. Veerboten varen af en aan. Op de kade klinkt muziek van een lokale muziekgroep, die gekleed is in de traditionele dracht van de Thao-stam die deze omgeving vanouds bewoont.

Betelnootkauwers lopen een groot risico op kanker, met name in de mond en slokdarm

Op de aanlegsteiger zit een oudere man om de kaartjes voor de veerboot te controleren. Het is een lange dag in de zon. Gelukkig heeft hij zijn telefoon, een flesje drinken en iets om op te kauwen. Nee, geen kauwgom. Af en toe spuugt hij een straal rode vloeistof in een beker. Ah, hij kauwt op een betelnoot! Wel netjes dat hij in een beker spuugt, denk ik, want dit sap laat lelijke rode vlekken achter op straat. Tot hij even later de beker met rode vloeistof leegt in het meer. Of de vissen daar nu blij van worden?

De eerste jaren dat we in Taiwan woonden, vroegen we ons regelmatig af wat ze verkochten in deze kleine winkeltjes die je overal ziet langs de doorgaande wegen. Vaak hebben deze winkeltjes een groot raam aan de voorkant, worden ze bemand door een vrouw en worden er kleine pakketjes gemaakt door iets in groen blad te wikkelen. Het bleek dus om betelnootwinkeltjes te gaan.

Betelnootwinkeltjes hebben over belangstelling niet te klagen. beeld Hester Willemsen

Van de volwassen bevolking kauwt 3,5 procent weleens een betelnoot. Dit zijn voornamelijk mannen. In de noot zitten stofjes die zorgen voor meer energie en het kauwen ervan schijnt een warm gevoel te geven. Er kleven wel nadelen aan het kauwen van de noten. Niet alleen zijn ze verslavend, ook kleuren lippen, gebit en tandvlees rood na langdurig gebruik. Betelnootkauwers lopen een groot risico op kanker, met name in de mond en slokdarm.

Toch worden de noten veel geproduceerd en verkocht in Taiwan. Naast rijst is het Taiwans meest geoogste product. Vooral in bergachtige gebieden zijn veel betelnootplantages te vinden. De noten groeien aan lange, dunne arecapalmbomen. Net zoals kokosnoten zijn ze te vinden in de kruin van de boom.

Inmiddels wordt steeds bekender dat het kauwen van de noten gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, wat resulteert in lager gebruik. De overheid wil verkoop en gebruik van betelnoten wettelijk gaan beperken. De verkoop aan minderjarigen en zwangeren moet bestraft gaan worden en ook moeten plekken als scholen, medische klinieken en openbaar vervoer betelnootvrij worden.

Het voorstel stuitte echter op veel kritiek, aangezien de industrie voor veel mensen een belangrijke inkomstenbron is. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw voorstel. Voorlopig is deze noot dus nog niet gekraakt.