Containerbrand op industrieterrein Dordrecht onder controle

Eerder sprak de veiligheidsregio van een brand in een container, maar het bleek om twee containers te gaan, zo werd later duidelijk. In de containers lag isolatiemateriaal.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok in de richting van Zwijndrecht, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Mensen die last hadden van de rook kregen het advies om ramen en deuren te sluiten. Een team van de brandweer meet of in Zwijndrecht gevaarlijke stoffen zijn terechtgekomen.

Over de oorzaak van de brand op het bedrijventerrein is niets bekendgemaakt.