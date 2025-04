Ds. W. Roos (HHK) in Doornspijk begraven

De rouwdienst werd gehouden in de hervormde Dorpskerk, waar ds. Roos zelf jarenlang preekte als predikant van de (hersteld) hervormde gemeente. Ds. K. van Olst leidde de rouwdienst. Hij sprak over Lukas 16:22a: „En het geschiedde dat de bedelaar stierf.”

De begrafenis vond in besloten kring plaats op de gemeentelijke begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg-West te Doornspijk.

Willem Roos werd in 1943 geboren in Utrecht. Hij studeerde theologie in Kampen en in Groningen. Hij werd in 1978 predikant van de hervormde gemeente in Veen. Daarna stond hij in Harskamp (1983), Leerbroek (1989) en Doornspijk (1994). In 2004 werd hij predikant van de hersteld hervormde gemeente in Doornspijk. Hij ging in 2008 met emeritaat. Daarna was hij van 2014 tot 2017 verbonden aan de vrije hervormde gemeente Driedorp.