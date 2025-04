Curaçaose priester vrijgelaten, andere geschorst

De in het land bekende Carlos Fernando Donado Silva wordt door het openbaar ministerie (OM) verdacht van het witwassen van geld. Hij mag geen contact hebben met bepaalde personen wier namen genoemd worden in het strafrechtelijke onderzoek.

Carlos Donado is priester van de parochie in Montaña, een buurtschap in het oosten van het eiland. De Colombiaan van geboorte is al eenendertig jaar actief als priester op Curaçao.

Donado werd medio maart tijdelijk op vrije voeten gesteld, maar twee dagen later weer opgesloten. Een reden daarvoor werd niet gemeld. Zowel het OM als het bisdom van Willemstad hult zich in stilzwijgen in deze zaak.

Afgelopen week heeft het bisdom Willemstad een andere priester voor onbepaalde tijd geschorst, naar aanleiding van een klacht tegen zijn persoon. Volgens het bisdom houdt de administratieve maatregel geen voortijdige conclusie of oordeel in. Ook deze „pastoor Guillermo” is bekend op Curaçao. Hij heeft in het verleden aan de bevolking van het eiland vergiffenis gevraagd voor misstanden in de kerk, waaronder het misbruik van jeugdige parochianen.