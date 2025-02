Politie Curaçao arresteert priester

Het interieur van de kathedraal op Curaçao. beeld Marius Bremmer

Het betreft de in het land bekende Carlos Fernando Donado Silva, een Colombiaan van geboorte. De geestelijke keerde op dat moment terug uit Colombia.

Er doen geruchten de ronde dat zijn arrestatie te maken heeft met een groot witwasonderzoek. Het **** bisdom verklaart in deze zaak samen te werken met de autoriteiten en geeft verder geen nadere informatie over de aard van de verdenking. Wel spreekt het kerkbestuur zijn waardering uit voor de gebeden en steun vanuit de gemeenschap.

Carlos Donado is priester van de parochie te Montaña, een buurtschap in het oosten van Curaçao. Hij is al eenendertig jaar actief als priester in het land. Zijn huidige parochie is de vierde die hij dient. Het bisdom Willemstad kent op Curaçao 22 parochies, elk met hun eigen priester.

Na het emeritaat van bisschop Luis Secco in januari 2025 is aartsbisschop Jason Gordon uit Trinidad en Tobago benoemd tot apostolisch administrator van het bisdom Willemstad. In deze tijdelijke rol zal hij het bisdom leiden totdat een permanente opvolger wordt aangesteld. Als waarnemer krijgt hij nu deze strafzaak op zijn bord.

Het bisdom omvat de landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Hoofdkerk is de kathedraal van Pietermaai.