Prop. Duiker bevestigd als predikant van hervormd Rouveen-Staphorst

In de ochtenddienst ging zondag prof. dr. H. van den Belt voor. De tekst van de preek was Hebreeën 13:10: „Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.”

Aan de handoplegging bij de bevestiging namen naast de bevestiger deel: ds. W. van Vreeswijk, ds. H. Born, ds. B. Coster, ds. E. van den Noort, ds. A.P. Pors en de ouderlingen S. van den Berg, L. Buchsteiner en A.E. Eenkhoorn. Hierna zong de gemeente de nieuwe predikant Psalm 119 vers 9 (licht gewijzigd) toe.

In de middagdienst deed ds. R. Duiker intrede vanuit Deuteronomium 31:6: „Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.”

Na de dienst werd de predikant toegesproken door burgemeester J. ten Kate namens gemeente Staphorst, door ds. Pors namens de werkgemeenschap van predikanten, door prop. S. van den Berg en door ouderling K. Kuiper, scriba van wijk 2. Hierna zongen kerkenraad en gemeente Psalm 134 vers 1 en 3.

Duiker was als jongerenwerker verbonden aan de gemeente. In oktober werd hij beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De hervormde gemeente (wijk 2) te Rouveen-Staphorst was vacant sinds het emeritaat van ds. W. van Vreeswijk, afgelopen juni.