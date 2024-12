Hij bedankte voor het beroep van de hervormde gemeente te Goudswaard.



Afgelopen oktober werd Duiker beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De hervormde gemeente (wijk 2) te Rouveen-Staphorst was sinds het emeritaat van ds. W. van Vreeswijk, afgelopen juni, vacant.

Momenteel is prop. Duiker verbonden aan de gemeente als jongerenwerker.