Den Haag: drukke, maar beheersbare ochtendspits na afsluiting weg

De gemeente Den Haag zegt dat de eerste ochtendspits na de afsluiting van de Johan de Wittlaan „druk maar beheersbaar” is verlopen. Volgens de gemeente stond het verkeer bij de afsluiting ongeveer 200 meter in de rij op de Professor B.M. Teldersweg, die aansluit op de drukke Johan de Wittlaan. Weggebruikers moesten daardoor maandagochtend enkele minuten wachten, aldus de gemeente. Er waren twaalf verkeersregelaars ingezet. Ook was de politie met de motor aanwezig.