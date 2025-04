Indirect overleg VS en Iran krijgt vervolg 

Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekendgemaakt. De dialoog gaat over de Iraanse nucleaire projecten en de verlichting van Amerikaanse sancties tegen Iran.

De eerste indirecte gesprekken tussen de VS en Iran vonden zaterdag plaats in Muscat, de hoofdstad van Oman. De VS willen een nieuw atoomakkoord sluiten. In 2018 trok Donald Trump tijdens zijn eerste termijn als Amerikaanse president de VS terug uit een internationale overeenkomst met Iran. De VS beschuldigen Iran er al decennia van een kernbom te willen maken. Iran bestrijdt dat en zegt kernenergie te willen benutten.

Een Russische topdiplomaat heeft de voorlopige uitkomst van de besprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran over een mogelijke nieuwe nucleaire deal zaterdag „bemoedigend” genoemd. „Aan het einde van de bijeenkomst van vandaag in Oman noemden zowel de Iraniërs als de Amerikanen de gesprekken die plaatsvonden positief en constructief”, schreef Michaïl Oeljanov op Telegram. Hij is Ruslands permanente afgevaardigde bij internationale organisaties in Wenen, waar ook het internationale atoomagentschap IAEA huist. „Dit is bemoedigend”, voegde hij eraan toe.

Trump waarschuwde Iran recent nog. Het land moet snel een akkoord sluiten over het indammen van zijn atoomprogramma. Anders dreigt „een heel slechte dag” voor Teheran, aldus de president. Wat hij daar precies mee bedoelde, maakt Trump niet duidelijk. Vooral Israël maakt zich grote zorgen over de nucleaire ambities van de Islamitische Republiek Iran.