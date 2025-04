Iran streeft naar eerlijk atoomakkoord met Verenigde Staten

Iraanse media melden dat Oman als bemiddelaar zal optreden, terwijl de VS eerder spraken over directe gesprekken. De Amerikaanse president Donald Trump wil snel een deal sluiten en dreigt met militaire aanvallen op Iran. Hij ging eerder over op een beleid van „maximale druk” op Iran. Teheran weigert directe onderhandelingen vanwege dit beleid en de dreigementen.

De Amerikaanse delegatie wordt geleid door Trumps gezant Steve Witkoff. Hij zei tegen The Wall Street Journal dat „ons standpunt op dit moment” begint met de eis dat Iran zijn nucleaire programma volledig ontmantelt. De VS willen voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Teheran beweert dat zijn nucleaire programma alleen civiele doeleinden heeft.

Trump trok zijn land in 2018 terug uit een bestaand atoomakkoord met Iran, waarna Iran zich ook niet meer aan de afspraken hield. Die deal, gesloten in 2015, voorzag in de beperking van het Iraanse nucleaire programma in ruil voor verlichting van de sancties tegen Iran. De andere ondertekenaars waren China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.