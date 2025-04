Axios: Iran zou tussentijdse nucleaire deal willen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een deadline van twee maanden gesteld voor de onderhandelingen met Iran over een nieuwe nucleaire deal. In de tussentijd heeft Trump de Amerikaanse strijdkrachten in het Midden-Oosten opgeschaald, voor het geval de diplomatieke missie mislukt.

Als er geen akkoord wordt bereikt, zou Trump een aanval op de Iraanse nucleaire faciliteiten kunnen bevelen of een Israëlische aanval kunnen steunen. Volgens de bronnen vinden de Iraniërs het sluiten van een complexe en zeer technische nucleaire deal binnen twee maanden onrealistisch. Ze willen meer tijd krijgen om escalatie te voorkomen, aldus Axios.