SGP en JA21 willen verbod geluidsversterking moskee

De fracties willen daartoe de Wet openbare manifestaties uit 1988 aanpassen, zo lieten ze maandag weten. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was alleen klokgelui toegestaan. De Kamer regelde destijds echter per amendement dat ook het belijden van godsdienst of levensovertuiging werd toegestaan. Die aanvulling willen de twee partijen nu ongedaan maken.

Voorrangspositie

Volgens SGP-Kamerlid André Flach is een verbod nodig omdat er nu sprake is van een „voorrangspositie voor de islam”. Andere religies in Nederland maken immers op dit moment geen gebruik van de geluidsversterking. „De meeste Nederlanders zitten er bepaald niet op de wachten dat de islam onze steden en straten steeds meer domineert. Met het ”allahu akbar” voel je je een vreemde in eigen land”, aldus Flach.

SGP en JA21 rekenen op steun van PVV, VVD, NSC en BBB. Deze partijen wijzen zowel in het hoofdlijnenakkoord als in het regeerprogramma op de noodzaak van het beter regulieren van versterkte gebedsoproepen.