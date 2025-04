Coalitiepartijen praten weer op Financiën over voorjaarsnota

De fractieleiders van PVV, VVD, NSC, BBB en hun financieel specialisten moeten het eerst nog eens worden over de financiële ruimte die er is voor extra bestedingen die partijen graag willen zoals verlaging van de energiebelasting. Premier Dick Schoof is niet bij het overleg aanwezig.

Er moet in ieder geval voor de btw en de spaartaks (box 3) een oplossing worden gevonden tijdens deze onderhandelingen, meldden bronnen eerder. Over andere onderwerpen wordt mogelijk later besloten, in aanloop naar Prinsjesdag.

Dat er op zondag wordt onderhandeld over de voorjaarsnota is bijzonder. Dat gebeurde in het verleden nooit omdat christelijke regeringspartijen dat niet wilden.