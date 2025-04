„Uitspraken die de IDF verzwakken in een tijd van oorlog, zijn onvergeeflijk”

Het epistel verscheen als advertentie in een aantal Israëlische kranten. „Voortzetting van de oorlog brengt geen enkele van de gestelde oorlogsdoelen dichterbij en zal de dood veroorzaken van de gijzelaars, IDF-soldaten en onschuldige burgers”, aldus het schrijven. „Zoals in het verleden is bewezen, kan alleen een akkoord (met Hamas, RD) de gijzelaars veilig thuisbrengen, terwijl militaire druk alleen maar leidt tot het doden van ontvoerden en het in gevaar brengen van onze soldaten.”

De brief is onder anderen ondertekend door Dan Halutz, oud-stafchef en -opperbevelhebber van de luchtmacht. Ook Nimrod Sheffer, voormalig hoofd van het Directoraat Planning van de IDF, verbond zijn naam aan de oproep. Ruim 900 ondertekenaars zijn veteranen, slechts 60 vervullen nog actieve reservedienst. Van hen is een handvol piloot.

Premier Netanyahu legt de ingezonden brief uit als verkapte dienstweigering

In tegenstelling tot eerdere berichten, roepen de ondertekenaars niet op tot dienstweigering. Desondanks was zowel regering als legerleiding bepaald niet te spreken over de actie. De bevelhebber van de Israëlische luchtmacht, generaal-majoor Tomer Bar, heeft volgens dagblad The Times of Israel nog geprobeerd publicatie te voorkomen. Toen dat niet lukte, ondernam hij, in samenspraak met stafchef Eyal Zamir, direct stappen om de zestig nog actieve reservisten te ontslaan. In de praktijk betekent het dat zij niet zullen worden opgeroepen voor gevechtstaken.

In een officiële verklaring zegt de legertop dat iedereen het recht heeft als burger zijn ongenoegen uit te spreken, maar dat de naam van de IDF of hun eigen militaire rol daar niet aan mag worden verbonden. „Het is onmogelijk dat iemand een dienst draait op een commandocentrum en vervolgens naar buiten gaat en gebrek aan vertrouwen in zijn taak uitspreekt.”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. beeld EPA, Atef Safadi

Premier Benjamin Netanyahu schaarde zich deze week achter het besluit om de zestig reservisten de laan uit te sturen. Hij legde de ingezonden brief echter uit als een verkapte dienstweigering, ook al is die verpakt in „verhulde taal”. „Uitspraken die de IDF verzwakken en onze vijand versterken in een tijd van oorlog, zijn onvergeeflijk”, aldus de Israëlische leider.

Defensieminister Israel Katz liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. „Ik verwerp deze brief van luchtmachtreservisten krachtig.” De bewindsman omschreef het epistel als „pogingen om de legitimiteit te ondermijnen van de rechtvaardige oorlog die de IDF voert in Gaza voor de terugkeer van de gijzelaars en het verslaan van de moorddadige terreurorganisatie Hamas”.

De actie van de luchtmachtreservisten doet denken aan eerdere acties van reservisten in 2023. Tijdens de massale protesten tegen de geplande juridische hervormingen riepen diverse groepen militairen op tot dienstweigering, omdat zij de Israëlische regering niet langer als democratisch beschouwden.