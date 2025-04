Henri Bontenbal (CDA): Faber is de ”blame game” al aan het opzetten 

„Ik loop steeds aan tegen een minister met oogkleppen op, die doorgaat en niet luistert”, verzuchtte een zichtbaar geïrriteerde CDA-leider Henri Bontenbal ruim een maand geleden in een debat met Faber. Duidelijk werd dat het geduld van de CDA’er, wiens partij Fabers wetten aan een meerderheid kan helpen in de Senaat, begint op te raken.

Maar de PVV-minister lijkt daar niet op te willen anticiperen. „De wetten zijn goed. Als ik een andere mening heb, wil dat helemaal niet zeggen dat ik de Kamer niet serieus neem”, stelde de PVV-bewindspersoon. „Ik zie uit naar de behandeling.”

Effectiviteit

De kritiek van het CDA op Fabers twee wetten, de asielnoodmaatregelenwet en de wet voor een tweestatussenstelsel, richt zich zowel op de uitvoerbaarheid als op de effectiviteit van beide, blijkt onder meer uit de eerste schriftelijke vragenronde die de Tweede Kamer inmiddels heeft afgerond.

Zo zijn de christendemocraten uiterst kritisch op de voorgestelde onmiddellijke inwerkingtreding van het tweestatussenstelsel. De reden: uitvoeringsinstanties, zoals de IND, hebben aangegeven dat ze de invoering van die wet liever combineren met die van het Europese Asiel- en Migratiepact, waar ook al een tweestatussencomponent in zit.

Het CDA wil daarnaast dat Faber haar wetten op sommige punten verduidelijkt. Zo moet ze de huisvestingsvereiste, waaraan vluchtelingen met een B-status moeten voldoen voordat ze in aanmerking komen voor gezinshereniging, beter definiëren. Onduidelijk is nu of een statushouder een zelfstandige woonruimte moet hebben, of bijvoorbeeld een eigen woning.

Ook wil het CDA weten of een vreemdeling de Wet invoering tweestatusstelsel, die het recht op gezinshereniging inperkt, niet praktisch kan omzeilen met een beroep op artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarin staat dat „eenieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie”.

Puinhoop

Waarom Faber zich vooralsnog zo weinig compromisbereid opstelt, is voor velen een raadsel. Bontenbal heeft echter wel een vermoeden. „Het is een spel”, zegt hij vanuit zijn werkkamer op de vijfde etage van het tijdelijke Tweede Kamergebouw. „Faber is de ”blame game” al aan het opzetten. Als de behandeling straks spaak loopt omdat de minister haar verdediging niet op orde heeft, legt ze de schuld van de vertraging bij ons”, blikt hij vooruit.

Ongegrond is die voorspelling gezien eerdere PVV-sneren niet. „De minister is de puinhoop, die mede is ontstaan door het CDA, nu aan het opruimen”, zo haalde PVV’er Marina Vondeling eerder deze maand in de richting van de CDA’er uit.

Bontenbal zegt zich er niet door van de wijs te laten brengen: „Wij kijken naar de inhoud en zullen onze afwegingen zo helder uitleggen als maar kan.” De CDA’er vreest dat de wetsbehandeling „erg ingewikkeld gaat worden” als Faber haar huidige koers doorzet.

Zonder steun van het CDA is Faber in de Eerste Kamer aangewezen op SGP, JA21 en FVD. Daarbovenop zal ook een van de twee eenmanspartijen, OPNL en 50PLUS, over de brug moeten komen. Maar ook de SGP heeft al enige tijd geleden kritische kanttekeningen geplaatst bij de wetsvoorstellen. Zonder wijzigingen is steun van de partij onwaarschijnlijk.

Wanneer Faber en de Tweede Kamer de degens kruisen, is nog niet bekend.