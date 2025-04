Schiphol legt tientallen XR-activisten jarenlang gebiedsverbod op

„Op 8 maart 2025 hebben 30 tot 40 personen geprobeerd om ongeoorloofd toegang te krijgen tot het beveiligde gebied van Schiphol. Dit is strafbaar volgens de wet en een ernstige overtreding van onze huisregels”, stelt Schiphol. Op die dag voerde XR actie op de luchthaven, waarbij 67 activisten werden aangehouden, omdat ze niet op de toegewezen plek demonstreerden. Ze stonden achter de veiligheidscontrole en weigerden daar te vertrekken.

Het gebiedsverbod is vervolgens opgelegd „om de veiligheid van de luchthaven, de orde en het belang van reizigers te waarborgen”, aldus Schiphol. De activisten mogen vijf tot tien jaar niet meer in de beveiligde gebieden van Schiphol komen, maar de publieke gebieden blijven voor hen toegankelijk.

In een opiniestuk in Het Parool schreef Simone Wiegman van XR over de toegangsverboden. De actiegroep wil deze aanvechten, zei jurist Willem Jebbink namens de organisatie. Wat XR precies gaat ondernemen wordt volgens hem uitgezocht. In de krant noemt Wiegman de verboden „een gevaarlijke onderdrukking van het demonstratierecht”.

Schiphol zegt het demonstratierecht te respecteren en demonstraties mogelijk te maken, „zolang die binnen de regels en op de afgesproken locaties plaatsvinden”.

„Het opleggen van een gebiedsverbod is een besluit dat we niet lichtzinnig hebben genomen. Maar in dit geval vinden wij dat we die grens moeten trekken.”