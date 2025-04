VK veroordeelt voor het eerst Rus voor overtreden sancties

Een voormalige Russische politicus en vertrouweling van president Vladimir Poetin heeft in het Verenigd Koninkrijk veertig maanden gevangenisstraf gekregen voor het omzeilen van de sancties. Dmitri Ovsjannikov moet de helft van die straf de gevangenis in, oordeelde de rechter. Het is voor het eerst dat in het VK iemand veroordeeld is in een dergelijke zaak.