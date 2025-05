Von der Leyen wil dat EU opschiet met lidmaatschap Oekraïne

Oekraïne lid maken van de EU is in het eigen veiligheidsbelang vanwege de strijd tegen Rusland, zei Von der Leyen. „Rusland is een permanente bedreiging voor heel Europa”, zei ze.

„De manier waarop de oorlog eindigt, zal ons continent voor generaties vormgeven. De toekomst van de Oekraïners staat op het spel, maar die van ons ook.” Ze hoopt dat de eerste fase van toetredingsonderhandelingen dit jaar nog kan worden afgerond.

„Want we hebben allemaal gezien hoe Rusland onderhandelt. Ze bombarderen. Ze pesten. Ze begraven beloften onder het puin”, zei de voorzitter. Ze roept lidstaten op om Oekraïne te helpen door direct te investeren in diens defensie-industrie. „Dit is de meest effectieve en kostenefficiënte manier om de militaire inspanningen van Oekraïne te ondersteunen.”

Dinsdag presenteerde de Commissie een routekaart om de EU eind 2027 helemaal van Russisch gas af te sluiten. Von der Leyen drukte de Europarlementariërs op het hart dat het weer openzetten van de Russische gaskraan een „fout van historische proporties” zou zijn. Het parlement en de lidstaten moeten zich nog over het voorstel van de commissie uitspreken.