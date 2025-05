Biden hekelt Ruslandbeleid van Trump: moderne appeasement

De 82-jarige Biden zei dat Poetin zijn buurland ziet als onderdeel van Rusland en niet zal stoppen. „Ik snap gewoon niet dat mensen kunnen denken dat als we het een dictator toestaan om grote stukken land in te nemen die niet van hem zijn, dat dat hem tevreden zal stellen”, zei de Democraat tegen de Britse omroep. Hij sprak ook de vrees uit dat Europese bondgenoten gaan twijfelen aan het Amerikaanse leiderschap in de wereld.

Met de term appeasement (verzoeningspolitiek) wordt bedoeld dat concessies worden gedaan om een conflict te vermijden. De term is beladen door de verregaande toezeggingen die in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog zijn gedaan aan nazi-dictator Adolf Hitler. Dat gebeurde in de vergeefse hoop dat zo een groter conflict voorkomen zou kunnen worden.

Het is in de VS gebruikelijk dat presidenten terughoudend zijn met kritiek op hun opvolgers. Toch oordeelt Biden hard over de huidige president. Hij noemde de woordenwisseling tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky in het Witte Huis „Amerika onwaardig”. Ook toonde de oud-president zich verbijsterd over de wens van zijn opvolger om Canada en Groenland in te lijven en over de naamswijziging van de Golf van Mexico naar Golf van Amerika.

„Wat is hier in hemelsnaam aan de hand?”, vroeg Biden zich hardop af. „Welke president praat nou zo? Dat zijn wij niet. Wij staan voor vrijheid, democratie en kansen. Niet voor confiscatie.”