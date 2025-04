Bergbeklimmer in China kan de roltrap nemen 

Voor veel bergbeklimmers is de tocht naar de top deel van de ervaring van hun tocht. Wie daar echter geen zin in heeft of slecht ter been is, kan in de Chinese provincie Jianxi terecht. Een bergresort heeft miljoenen geïnvesteerd in enorme roltrappen, schrijft het AD. Daardoor is het bereiken van de 1500 meter hoge bergtop wel heel simpel geworden. In plaats van uren wandelen kost dat met de roltrap slechts luttele minuten.

Het project bestaat uit tientallen aan elkaar verbonden roltrappen. Die beginnen al aan de voet van de berg en reiken tot aan de top waar mensen van het uitzicht kunnen genieten. Waarschijnlijk zullen de trappen in mei worden geopend voor het publiek.

De meningen over het project zijn verdeeld. Sommige mensen zijn enthousiast omdat ouderen en mensen met een beperking nu ook naar boven kunnen en van het uitzicht kunnen genieten. Anderen vinden echter dat de roltrappen de ervaring van een bergwandeling afbreuk doet. Eerder moesten bezoekers duizenden traptreden bedwingen om de top van de berg te bereiken.

Het project in Jianxi is niet helemaal uniek in zijn soort. Eerder installeerde China al een roltrappensysteem op de Tanyu-berg in de provincie Zheijiang. Die berg is echter slechts 350 meter hoog. Sindsdien hebben diverse andere natuurgebieden roltrappen opgezet. Het nog te openen systeem in Jianxi is wel een van de grootste en meest complexe projecten, aldus het AD.